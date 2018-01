Coppa del mondo, Innerhofer precede Mayer e Paris nella seconda prova della discesa a Garmisch

Christof Innerhofer mostra ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla pista di Garmisch che gli regalò tre splendide medaglie ai Mondiali del 2011 e che lo costrinse ad interrompere la stagione lo scorso anno. Una pista alla quale il campione di Gais è molto legato e che anche oggi lo vede molto veloce e nettamente primo nella seconda prova, con il tempo di 1'55«57. Al secondo posto si piazza l'austriaco Matthias Mayer con 63 centesimi di distacco e terzo è Dominik Paris, con una bella prova, a 67 centesimi dal compagno di squadra. Quinto Matteo Marsaglia, pur partendo con pettorale 51, a 80 centesimi da Innerhofer. Dopo le buone prove di Kitzbuehel e quelle di Garmisch, Marsaglia sembra avere le potenzialità per fare una bella gara. Fuori dai trenta gli altri azzurri al via, mentre non è partito Peter Fill, influenzato e oggi a riposo, in attesa di recuperare forze per la gara. Sabato si parte alle 11.45 con l'ultima discesa maschile prima della partenza per i Giochi Olimpici.



