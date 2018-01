Fioretto, Garozzo numero 1 nel ranking mondiale

di Redazione Sport

Nello scorso fine settimana il campione olimpico di fioretto maschile, Daniele Garozzo, ha dimostrato di vivere un grande momento di forma, conquistando la medaglia d'argento sia nella gara individuale che in quella a squadre della tappa di Coppa del Mondo di Parigi. Un ottimo risultato, che ha permesso al fiorettista acese di guadagnare diversi punti, facendogli compiere un grande balzo in classifica. Daniele Garozzo è infatti salito dal quarto al primo posto del ranking mondiale, con 210 punti, superando così il russo Safin, secondo a quota 200. L'atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ritrova quindi la posizione di leader della classifica mondiale, che difenderà già dalla prossima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Bonn dal 9 all'11 febbraio.

