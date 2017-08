Belgio, Nainggolan minaccia l’addio: «Sto valutando se lasciare la nazionale»

di Gianluca Lengua

Radja Nainggolan sbotta e lo fa contro il ct della nazionale belga Roberto Martínez, colpevole di non aver convocato il centrocampista per le gare contro Gilbiterra e Grecia: «Lascio la nazionale. Così non può andare avanti», spiega il Ninja in un’intervista Het Nieuwsblad. Salvo poi fare marcia indietro sul suo account Twitter: «Quando qualcosa sarà ufficiale, la sentirete da me. Sono deluso. Non ho ancora deciso nulla». TELENOVELA Non è la prima volta che tra Martinez e Nainggolan nascono delle incomprensioni, la scorsa stagione, ad esempio, Radja non ha risposto alla convocazione per un problema fisico, ma durante la settimana degli allenamenti ha giocato una partita contro la Primavera. Il problema sembrava essere rientrato, ma quando ieri Martínez ha diramato le convocazioni è scoppiato il caos: «Mi ha chiamato alle 11, un’ora prima dell’annuncio. Ha detto che lo scorso giugno, durante gli altri match di qualificazione ai Mondiali, ha avuto l’impressione che non fossi concentrato abbastanza sul Belgio. Stavo per esplodere quando ho sentito quella frase», ha detto nell’intervista al quotidiano belga. Il motivo? Un presunto ritardo ad una riunione tecnica: «Parliamo di un minuto, non di più. Ho aspettato l’ascensore per 37 secondi e sono arrivato tardi. Ma è successo anche ad altri, non sono l’unico. C’è sempre qualcosa. Convoca Youri Tielemans, che sta spesso in panchina col Monaco e gioca soltanto pochi minuti a settimana. Quando era deluso, diceva che i Diavoli Rossi devono giocare nei migliori campionati. Ora Witsel gioca in Cina e improvvisamente non importa più. Per me va bene, ma sono io a dover migliorare la qualità del mio gioco? Per piacere». Tutto questo ha portato Radja a dire addio alla Nazionale: «Non ha senso continuare. Lo scorso anno ho giocato 53 partite con la Roma, una delle migliori squadre dell’ultimo campionato italiano. Faccio sempre del mio meglio, vado d’accordo con tutto il gruppo. Eppure c’è sempre qualcosa. Non andrò avanti, lascio il Belgio. Ho 29 anni e non mi faranno andare più avanti. Mi dispiace dirlo, ma è così. Da oggi ci sarà soltanto la Roma».

