Bologna-Lazio 0-2, doppietta di Immobile: biancocelesti a ridosso della Champions

di Emiliano Bernardini

Immobile porta la Lazio ad un passo dal Paradiso. I biancocelesti battono per 20 il Bologna e volano al quarto posto in classifica: scavalcate Atalanta e Inter. Il Napoli, terzo, ora è distante appena quattro punti. Doppietta per il bomber laziale che vola a quota 16 in campionato, superato il Mito Klose. La paura di scendere in campo con la testa ancora troppo ai festeggiamenti derby era tanta. Da giovedì mattina Inzaghi era stato un martello: testa solo al Bologna. Un lavoro ripagato già nei primi minuti, quando Lulic pesca Immobile che di testa porta in vantaggio i biancocelesti. Premiata la scelta di Inzaghi di tornare al consueto 4-3-3, un modulo che gli ha permesso di aprire molto il gioco sugli esterni alleggerendo il centro. La Lazio prende il comando della partita, dominano in lungo ed in largo Biglia e compagni. Avrebbe anche diverse chance per chiudere subito i conti ma il solito braccino che non abbandona mai i biancocelesti è tornato protagonista. Biglia costretto ad uscire per un botta al polpaccio. Nella ripresa Ciro fa doppietta e spegne le luci al Dall'Ara.



SOGNI EUROPEILa gara però è tutta in discesa perché il Bologna è davvero in un tunnel senza uscita, forse il momento peggiore della gestione Donadoni. I rossoblù non vincono da un mese e mezzo e hanno collezionato appena due punti nelle ultime sei partite. Una media da retrocessione, di quelle da non farti dormire. Eppure nonostante la picchiata libera i 28 punti in classifica sono un bottino più che sicuro: Pescara, Crotone e Palermo hanno già virtualmente salutato la serie A. La Lazio,invece, continua a volare sempre più in alto e lo fa sulle ali del suo Immobile. Cantano i tifosi laziali..."E' la sera dei miracoli, qualcuno nei vicoli di Roma sta già sognando una grande stagione...".

