Juventus-Barcellona, bianconeri oggi più forti di quelli di Berlino

di Gianfranco Teotino

ROMA Sostiene Allegri che la Juventus di oggi è più forte di quella che perse la finale a Berlino: siamo molto cambiati, dice, e abbiamo accresciuto la nostra autostima, là soffrimmo psicologicamente un'idea di inferiorità all'inizio, stavolta non accadrà. Due anni fa c'erano Pirlo, Vidal, Pogba e Tevez. Domani al loro posto ci saranno Pjanic, Khedira, Dybala e Higuain. Complicato stabilire quale dei due quartetti sia migliore. E poi da che punto di vista? Il valore di un giocatore si basa su caratteristiche tecniche, fisiche, agonistiche, mentali. Contano anche l'esperienza e la personalità. Conta soprattutto la capacità del singolo di mettersi a disposizione della squadra e della squadra di mettersi a disposizione dei singoli di maggiore qualità. A parità, più o meno, di organico, contano l'abilità di chi ha assemblato una determinata rosa e l'abilità dell'allenatore che la prepara e che decide come giocare e chi mettere in campo.

IL PARAGONE

Se la pietra di paragone è Berlino, da quel giorno sia la Juventus sia il Barcellona la stagione successiva hanno vinto campionato e Coppa nazionale, ma sono rimaste deluse dalla Champions. La Juventus ora ha ipotecato un altro campionato, mentre il Barcellona teme gli stia sfuggendo, entrambe sono di nuovo in finale nelle Coppe nazionali. La Juventus, ha ragione Allegri, è cambiata molto più del Barcellona: domani in bianconero dovrebbero essere titolari soltanto tre o quattro protagonisti di quella finale, al massimo cinque; i catalani invece, se non fosse squalificato Busquets, si sarebbero potuti presentare con 10 degli 11 di Berlino, soltanto Dani Alves ha cambiato maglia passando proprio alla Juventus. Eppure, mentre si può dire che, soprattutto grazie al lavoro di Allegri e allo sviluppo di una mentalità europea che due anni fa era solo embrionale, la Juventus sia effettivamente oggi una squadra più solida di quella che perse 3-1, riesce difficile affermare che il Barcellona sia sugli stessi livelli di allora, nonostante l'impresa sensazionale, e storica, compiuta con la rimonta sul Paris St. Germain.

I PROBLEMI

Intendiamoci, l'attacco delle meraviglie è ancora minacciosamente lì: Suarez segna sempre con la puntualità di Higuain, Neymar è addirittura migliorato, soltanto il magico Messi sembra sembra un po' meno continuo. Ma è a centrocampo che la situazione si è modificata. Il Barcellona delle meraviglie si basava sui neuroni della coppia Xavi-Iniesta: ora Xavi non c'è più e Iniesta non è più lo stesso: piuttosto logoro fisicamente, si accende a intermittenza. Domani, come detto, mancherà Busquets. Rakitic non sta entusiasmando, Rafinha è fuori per un brutto infortunio, è out anche Arda Turan, i nuovi acquisti Denis Suarez e Andre Gomes sono molto criticati. E in rosa non c'è un terzino destro di ruolo. Aleix Vidal, dopo un anno di faticoso ambientamento, si è rotto proprio quando sembrava essersi finalmente inserito. Insomma i problemi di Luis Enrique non dipendono affatto dal suo addio anticipato, ma da infermeria e carta d'identità di alcuni giocatori. Il Barcellona è sempre una formidabile macchina da gol, ma un po' arrugginita. La Juventus è ancora una squadra in via di sviluppo. Inferiore certo, se ci si limita a osservare gli organici. Ma le distanze si sono ridotte. E il momento (condizione psicologica, infortuni e squalifiche) è certamente favorevole.