Chelsea, Conte nella bufera. E Courtois lancia l'allarme: «Non siamo più gli stessi»

di Eleonora Trotta

Conte-Chelsea, è ancora bufera. Il tecnico dei Blues, difeso in questa prima parte di stagione dalla stampa inglese, ora è indicato come il maggior colpevole della sconfitta contro la Roma (3-0). Nel mirino dei critici sono finite, infatti, le sue scelte tattiche, dai continui cambi di modulo allo spostamento a sinistra, nella ripresa, dell'ex giallorosso Ruediger. Così, pure a Londra è cambiato il vento. Il condottiero salentino celebrato e osannato è un lontano ricordo. E lo è anche in campo: meno grintoso ed esigente con i suoi giocatori, a tratti senza stimoli e motivazioni. "Dobbiamo provare a dare più del 100% oppure un contributo maggiore per difendere come facevamo lo scorso anno - la stoccata del portiere Courtois a fine partita, rivolta anche al suo allenatore -. Abbiamo provato a combattere poi nella ripresa ma, una volta subìta la terza rete, non abbiamo di certo dato una bella immagine".



MOURINHO DECISIVO

Inevitabilmente, la preoccupazione sale pensando alla prossima sfida contro lo United di Mourinho (domenica 5 novembre, ore 17:30). Un match decisivo per il futuro dell'ex tecnico della Juventus, sempre ai ferri corti con la sua dirigenza e, in particolare, con il patron Abramovich. In Inghilterra - dove circola la convinzione che Conte guiderà un'altra squadra il prossimo anno - non escludono pertanto sorprese in corso stagione. Perché, con la Premier, ormai, contesa dai due club di Manchester, pure il cammino in Champions si è improvvisamente complicato. I sette punti attuali nel girone C impongono ai londinesi di non disperdere il vantaggio sull'Atletico Madrid (ora a -4), guidato proprio da uno degli allenatori più stimati, per il Chelsea che verrà, da Abramovich: l'argentino Simeone.







