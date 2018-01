Il girone di ritorno si apre al Marc'Antonio Bentegodi di Verona, per una sfida tutta in salsa triveneta. Il Chievo, reduce dallo stop di Benevento in cui ha regalato il primo storico successo in Serie A ai sanniti, ospita la formazione più in forma del campionato, vale a dire quell'Udinese che dal giorno dell'arrivo in panca di Oddo ha completamente svoltato, arrivando a conquistare cinque vittorie consecutive fino a raggiungere il settimo posto, ad un passo dall'Europa.

LE FORMAZIONI:

CHIEVO: Sorrentino, Radovanoci, Stepinski, Bani, Gobbi, Pucciarelli, Birsa, Cacciatore, Tomovic, Hetemaj, Bastien.

UDINESE: Bizzarri, Samir, Danilo, Fofana, De Paul, Jankto, Lasagna, Nuytinck, Widmer, Barak, Pezzella.



Il bilancio in Serie A nelle partite giocate su suolo veronese è perfettamente in equilibrio, come ribadito anche dallo 0-0 della passata stagione. Entrambe le squadre hanno vinto quattro volte, mentre in sette occasioni lo scontro diretto è finito in parità. Guardando al conto totale, includendo anche le partite giocate al Friuli, l'Udinese prende un lieve vantaggio nonostante la vittoria del Chievo nel match d'andata: 11 successi per i bianconeri, contro 12 pareggi e 8 vittorie venete.

