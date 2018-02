Conte: «Grazie ai tifosi del Chelsea di tutto il mondo»

di Redazione Sport

«Semplicemente... GRAZIE!! Blue is the color, football is the game»: con questo post pubblicato da pochi minuti su Facebook, il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, ha voluto ringraziare i fans club e i sostenitori Blues di tutto il mondo che gli sono stati vicini in questi mesi, contraddistinti da risultanti altalenanti, polemiche e voci sul suo possibile divorzio.

