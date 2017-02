Crotone, gara di solidarietà: supporter calabresi pagano il biglietto a un tifoso giallorosso disoccupato

Domani potrà andare a vedere il suo Crotone e la sua Roma sfidarsi allo stadio Ezio Scida grazie alla generosità di alcuni crotonesi che dopo aver sentito la sua intervista sul blog 'Kroton Vlog' gli hanno regalato un biglietto. Lui si chiama Nilo, ha 53 anni, vive a Crotone ed è anche tifosissimo della Roma.



Negli anni '80 faceva parte anche dei gruppi organizzati giallorossi e va in giro per Crotone sempre con i colori della Roma. Nel suo cuore di tifoso c'è, però, anche il Crotone, che ha seguito nelle trasferte sui campi dei campionati di Interregionale e C2. Domani, per lui, quella tra Crotone e Roma rappresenta la partita della vita.



Solo che Nilo - un muratore disoccupato - non poteva permettersi di acquistare un biglietto per lo stadio. Il video blogger crotonese Danilo Ruberto lo ha intervistato proprio in quanto noto tifoso della Roma nella città calabrese. Nilo ha raccontato dell'impossibilità di coronare il suo sogno. «Resterò a casa a soffrire e sentire la partita alla radio», ha detto.



Immediatamente è scattata una gara di solidarietà con tanti crotonesi che si sono offerti di acquistare il biglietto. Il gestore del blog ha optato per il primo che lo aveva offerto e questa mattina ha comprato un biglietto di Curva Sud alta per il signor Nilo, che così potrà godersi dalla curva della tifoserie della sua città la partita della vita. Unico rimpianto: non potrà vedere Totti, non convocato causa influenza, giocare allo Scida.

