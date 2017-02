Il ct del Belgio: «Nainggolan? Senza di lui abbiamo segnato 10 gol...»

«Nainggolan? Non l'ho convocato per le partite delle qualificazioni mondiali contro Bosnia e Gibilterra, eppure abbiamo segnato dieci gol. È normale poi continuare con gli stessi giocatori». Così il ct del Belgio Roberto Martinez, in un'intervista al sito belga Humo spiega perché, ormai unico tra molti allenatori, continui a ignorare il calciatore del momento, diventato l'autentico trascinatore della Roma. «Lui ha giocato un tempo contro la Spagna a settembre - dice ancora Martinez -, poi qualche minuto contro Cipro. Comunque la porta resta aperta a tutti, compreso Radja. Baso le mie decisioni su quello che vedo, devo essere colpito da un giocatore per convocarlo. Comunque a novembre non era disponibile per le partite contro Olanda ed Estonia».

