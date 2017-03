Damato, record di rigori sperando di restare un'altra stagione in gioco

di Roberto Avantaggiato

Antonio Damato, al suo ultimo anno per raggiunti limiti d'età, prepara l'uscita di scena dai campi di calcio (forse) stabilendo un record personale dopo dieci anni di serie A. In Empoli-Napoli assegna tre calci di rigore, situazione verificatasi soltanto un'altra volta in questo campionato, con decisioni corrette in due casi su tre. Errata è stata la prima decisione di Damato, arrivata dopo appena sei minuti di gioco, perché il calcio di Costa a Mertens (fallo indiscutibile) viene dato qualche centimetro fuori dall'area e non dentro, dove finisce il belga dopo il colpo subito. Gli altri due calci di rigore, invece, sono corretti: nel primo Callejon lanciato in area viene sgambettato in area da Pasqual e stessa cosa avviene nel finale, quando Ghoulam fa cadere Krunic incrociando in corsa le sue gambe con quelle del calciatore dell'Empoli. Chissà se questo record di Damato (che nelle precedenti 173 gare gare arbitrate in A non era mai andato oltre i due calci di rigore a partita, cosa accaduta 11 volte), servirà all'avvocato di Barletta per ottenere quella deroga di cui si parla tanto in questa stagione e che, in precedenza, era stata concessa a Pierluigi Collina (nel 2005, ma non ne usufruì) e a Farina (nel 2008).



E che l'Aia ha intenzione di assegnare a Nicola Rizzoli, prossimo ai 45 anni, che in base alla qualifica di arbitro internazionale d'Elite del bolognese, può (e non deve) scavallare il limite d'età. Per Damato, se dovesse arrivare la deroga (due in una stessa stagione non è mai accaduto...) sarà più che altro un aiuto al designatore Messina (o chi per lui...) dato che anche Russo e Celi usciranno di scena a fine stagione e, dunque, verrebbe mancare un bel pezzo d'esperienza. Al tempo stesso, però, tenerlo in organico un'altra stagione potrebbe frenare quel necessario percorso di rinnovamento della Can A (le uscite obbligatorie previste dal regolamento sono soltanto due) che potrebbero portare alla ribalta arbitri di prospettiva. Come possono esserlo il tivolese Pasqua, (già tre direzioni da Can B nella massima serie per lui), il palermitano Abisso, che ieri ha ben diretto la seconda gara in A (Bologna-Chievo, con decisione corretta sul gol dei veronesi) e il piemontese Manganiello.

