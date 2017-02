Derby di Coppa Italia, si discute sull’orario: dal Viminale nessuna preclusione

Con la vittoria al fotofinish contro il Cesena, la Roma si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia, dove ad aspettare i giallorossi c'era la Lazio. Ci sarà quindi un doppio derby infrasettimanale nella capitale. La prima sfida Lazio-Roma è in programma il primo marzo con orario da definire. Ed è qui il problema. Dal 2013, infatti, a causa dei comportamenti violenti tenuti da entrambe le tifoserie, l'allora prefetto di Roma fu costretto a imporre che le stracittadine della Capitale si disputassero solo di pomeriggio. Su otto sfide, sei di queste si sono infatti giocate alle 15. Uniche due eccezioni, la finale di Coppa Italia del 2013 (alle 18 del 26 maggio), così come la gara di ritorno della stagione 2014-15, datata 25 maggio.



Stavolta, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, non ci sarebbe comunque da parte del Viminale una chiusura totale sull'ipotesi di far disputare la gara in orario serale. È una delle eventualità al vaglio, anche se, viene precisato, c'è bisogno di fare ulteriori verifiche. Si profila quindi la possibilità di provare a dare fiducia alle due tifoserie, disputando la gara di mercoledì sera, favorendo, oltre che la presenza allo stadio, anche il massimo ascolto televisivo, visto che la sfida andrà in diretta sulle reti Rai.

