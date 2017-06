Roma, Di Francesco a Trigoria: prima l’abbraccio con Monchi poi la firma

di Mimmo Ferretti

Il primo abbraccio, arrivando, anzi tornando al Bernardini, è stato con Monchi, l’uomo venuto dalla Spagna per riportarlo a casa. Eusebio Di Francesco sorrideva, un tantino emozionato, sicuramente felice come un bambino, anzi un uomo che aveva raggiunto il suo obiettivo o, per meglio dire, coronato il suo sogno. Monchi stava in attesa, lì sul piazzale, come si fa quando sta per arrivare uno di famiglia, proprio per fargli capire di essere al suo fianco fin dal primo istante della sua nuova avventura nella Roma.





