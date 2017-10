Roma, Di Francesco: «Il Napoli? Difficile ma sarà una bellissima partita»

di Gianluca Lengua

Questa sera a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è stato inaugurato il Roma Club Eusebio Di Francesco, presenti circa 200 tifosi che hanno accolto il tecnico giallorosso con cori e applausi. Eusebio è tornato a casa da allenatore della Roma e ha ricevuto l’affetto della sua gente e nonostante l’iniziale scetticismo è riuscito a portare in alto la Roma inanellando cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato. Sarà determinante il test di sabato prossimo contro il Napoli: «Sarà un esame importante, bisognerà entrare in campo con la mentalità gusta per fronteggiare la loro grande qualità. Cercare di offenderli come loro fanno con gli avversari, riportare le dinamiche della gara dalla nostra parte. Sarà difficile ma vi assicuro che sarà una bellissima partita», ha detto a Rete Sport. I tanti infortuni (11 da inizio campionato) stanno creando dei problemi alla gestione della rosa, ultimi a fermarsi sono stati Pellegrini, De Rossi e Strootman, che hanno accusato fastidi muscolari durante la partita a San Siro contro il Milan: «De Rossi sembra più vicino al recupero, Pellegrini spero di poterlo inserire in gruppo a metà settimana. Schick? Mi auguro sia convocato con il Napoli, ma a Roma si ha troppa fretta di vedere i giocatori con un certo nome. Vorrei che prima di tutto arrivi nelle condizioni migliori, già forse in precedenza abbiamo forzato alcune situazioni. Il ragazzo si è sempre messo a disposizione, forse fin troppo, non dicendo a volte come stesse realmente e questo non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni».

