Di Francesco pronto a rinunciare ai premi per la Roma: oggi l'incontro con il Sassuolo

Un primo contatto tra Roma e Sassuolo per liberare Di Francesco, andrà in scena oggi. La Primavera allenata da Alberto De Rossi gioca a Reggio Emilia la semifinale scudetto contro l’Inter. E la dirigenza giallorossa, composta da Baldissoni e Monchi (che ha declinato l’invito dell’International Football Summit che si terrà in giornata a Bilbao) sarà presente allo stadio, dove sono annunciati anche il ds emiliano Angelozzi e l’ad Carnevali. Difficile pensare che le parti non parlino...

