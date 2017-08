Dybala-Icardi, il fine giustifica i gol:coprire i difetti di Juventus e Inter

di Gianfranco Teotino

Hanno segnato otto gol in due. In appena 180 minuti di gioco. Equamente divisi, quattro a testa. Uno li ha realizzati giocando prevalentemente per sé e sapendo che questo è l'unico modo per rendersi davvero utile alla squadra. L'altro li ha realizzati giocando prevalentemente per la squadra e sapendo che questo è l'unico modo per ottenere le migliori soddisfazioni personali. Uno è ritornato, l'altro non era mai andato via. Mauro Icardi si è trovato pronto all'appuntamento con il nuovo campionato dopo un'estate trascorsa a guarire dai dolori fisici e morali di una stagione opaca, nel corso della quale per colpe non soltanto sue si era come disconnesso dal resto della squadra, sempre quell'Inter si potesse chiamare squadra. Paulo Dybala invece negli ultimi mesi ha avuto un rendimento molto più costante, sempre ai suoi livelli altissimi, talora eccezionali, salvo vedersi ingiustamente caricare addosso il peso di una sconfitta, quella di Cardiff, che non era affatto sua, ma di tutta la Juventus. E chissà che non sia stata anche, se non del tutto, la cessione di Bonucci, il suo grande accusatore, a ricaricargli le batterie a un livello forse mai visto prima. Di certo, entrambi, sia Icardi, sia Dybala, sono stati molto galvanizzati dalla convocazione in Nazionale e dal ruolo fondamentale che hanno capito verrà loro assegnato nella nuova Argentina di Sampaoli.

IL SINGOLO NEL GRUPPO

Si fa presto a dire che non è mai un giocatore solo a fare le fortune di una squadra. Poi vai a vedere e scopri che in realtà ci sono squadre che dalle fortune, o meglio dal talento di quel giocatore dipendono fortemente. In Serie A, al momento, proprio Juventus e Inter. Nelle prime due giornate Icardi è riuscito a nascondere i difetti evidenti dell'Inter che Spalletti sta cercando di ricostruire. La potenza e l'agilità con cui arriva alla conclusione tutte le volte che viene pescato in area sono formidabili: riesce sempre a girarsi e tirare prima che uno abbia avuto il tempo di pensare stavolta non ce la fa. Ha una percentuale di realizzazione pazzesca: otto tiri in porta, quattro gol in questo campionato. Esattamente come Dybala, che da questo punto di vista è ancora più impressionante: i tiri dello juventino infatti arrivano più da lontano. E' davvero una Joya per gli occhi vederlo giocare. Sa fare tutto: ha gamba, visone di gioco, rapidità, altruismo ed è dotato di tecnica superiore. Juventus e Inter hanno vinto le loro due partite senza incantare. Ma possono crescere con calma. Per ora ci pensano Dybala e Icardi. Bastano loro a nascondere eventuali crisi di rigetto o di crescita. Saranno decisivi fino in fondo. Anche quando Allegri sarà riuscito a inserire i nuovi acquisti da 120 milioni, finora trascurati, e quando Spalletti sarà riuscito a far diventare l'Inter una squadra per 90 minuti. Se ci riuscirà.

