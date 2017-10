â€‹Roma, Dzeko: «Troveremo un Chelsea arrabbiato»

di Gianluca Lengua

Edin Dzeko ha parlato in conferenza-stampa alla vigilia della partita di Champions League tra il Chelsea e la Roma.



Miglior momento in carriera. «Sì mi sento molto bene, è un momento importante e sono felice dei gol segnati in questo periodo. Devo dire grazie alla squadra, ma non mi fermo qua: voglio sempre fare meglio».



La partita. «Questa è la Premier, la qualità di questo campionato ti può far perdere anche contro le ultime in classifica. Il Chelsea è una squadra molto forte, lo sappiamo benissimo. Sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra arrabbiata, con un allenatore che sa mettere molta pressione sui giocatori. Noi dobbiamo guardare la nostra squadra e far bene».



Mai segnato al Chelsea. «Mi sento stimolato. Voglio fare sempre gol, voglio aiutare la mia squadra con i gol ma non solo. Il Chelsea è una delle grandi squadre a cui non ho segnato, farò di tutto per provarci domani anche se non è mai semplice in Champions».



Giocatore del Chelsea da togliere. «Se potessi ne leverei almeno cinque, è una squadra piena di giocatori forti. Vogliamo fare il massimo per far bene».



Morata. «È stato molto veloce ad adattarsi, ha segnato tanti gol con il Chelsea ed è un giocatore importante per loro. Siamo contenti se riposasse, ma tutto il Chelsea è una squadra forte».



Cento partite con la Roma. «Sono contento e orgoglioso, all’inizio non sembrava potessi fare cento partite con la maglia della Roma. Speriamo che vada bene e di fare un bel risultato».

