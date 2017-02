Dzeko, un Piedone per fare la storia della Roma

di Mimmo Ferretti

Per essere un pippone, ventotto gol già in archivio a metà febbraio non sono pochi. Eppure, potete controllare, c'è chi non smette di considerarlo un mezzo attaccante perché, sostengono gli opinionisti a tassametro e i tifosi di se stessi, continua a sbagliare troppe occasioni. Ventottoooo? Ne avrebbe dovuti segnare il doppio.... Che Edin Dzeko non faccia gol ogni volta che tira verso la porta avversaria è inconfutabile; è altrettanto vero, però, che non esiste al mondo un solo attaccante che abbia il 100% di realizzazione in ogni partita. Esistesse, viaggerebbe alla media di 80-90 gol in campionato. Ne conoscete uno, da queste parti? Il pregiudizio, insomma, è il peggior nemico del Cigno di Sarajevo, il centravanti che non prende a calci il pallone ma lo accarezza; quello che prima di bere un po' d'acqua dalla bottiglietta del portiere avversario gli chiede il permesso (se non ci credete, fatevelo raccontare da Asenjo del Villarreal...); colui che non avendo tatuaggi né cresta colorata non è sufficientemente cattivo.





