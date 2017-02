Falcao torna a Trigoria: «Ho trovato una Roma che pulsa di vittoria»

di Gianluca Lengua

Oggi a Trigoria è tornato Paulo Roberto Falcao, campione d’Italia con la Roma nella stagione 1982/83. Il Divino stato accolto nel centro tecnico da Bruno Conti e Ubaldo Righetti oltre che dal dg giallorosso Mauro Baldissoni, dall’allenatore Luciano Spalletti. Da una produzione di Roma Studio è nato il docufilm “Chiedi chi era Falcao” della durata di un’ora e mezza che sarà in onda su Roma Tv giovedì sera dopo la partita di Europa League contro il Villarreal. «Per me è un momento speciale, ringrazio Ubaldo e Bruno compagni di grandissimi battaglie», ha detto l’ex centrocampista giallorosso durante la conferenza stampa. Falcao ha raccontato la sua esperienza nella Capitale: «Partendo dal Brasile era molto difficile perché dovevi prendere uno straniero per squadra. Bruno poi è stato più di un fratello e abbiamo iniziato a fare la Roma grande perché non era facile controbattere contro le squadre più potenti non tecnicamente ma politicamente». Il Divino ha ricordato anche il presidente Dino Viola: «La nostra squadra ha fatto molta simpatia, il presidente era Viola che aveva molta grinta che passava alla squadra. Liedholm è stata una figura fantastica che mi ha aiutato molto. La nostra Roma non vinceva il campionato da 40 anni ed era questa la grande sfida. Ringranziando Dio ho trovato la squadra adatta, una città che mi ha dato tutte le condizioni per farmi sentire come in Brasile, quando sono venuto l’ho fatto col corpo e con la testa».



LA ROMA DI OGGI

Falcao ha trovato una Trigoria nuova, una società diversa rispetto a quella in cui giocava 37 anni fa: «Ai miei tempi la Roma è cresciuta tantissimo, adesso c'è una società vera. Questa è una Roma che non pensa solo al momento ma che pensa anche al futuro. È una Trigoria diversa che pulsa di vittoria. Non potrà mai dire che la mia Roma non era forte, non era forte politicamente e anche oggi c'è questa lotta. Bisogna pensare in grande, anche con la possibilità di avere uno stadio».



TOTTI-SPALLETTI

Falcao non si tira indietro e parla anche della questione Totti-Spalletti. Recentemente il tecnico romanista ha sollevato alcune polemiche sul contratto del numero 10, in scadenza al 30 giugno: «Totti è un giocatore straordinario e meritava il Pallone d’Oro. Spalletti sta dimostrando tutto il suo valore. Sono due persone intelligenti. Vedo che si stanno trovando, a volte si sono abbracciati. L’importante è che si rispettino. Mi auguro che Totti possa giocare fino a 50 anni, un anno fa gli ho proposto di giocare nella mia squadra. Se le cose non si mettevano a posto la 10 è pronta per lui, poi però, lui è rimasto qui». Sul l’assenza della Curva Sud all’Olimpico: «Vedere la Curva Sud vuota è molto brutto. Il loro motto era: «La Roma non si discute si ama», sono quelli che adesso mancano. Sono parte importantissima, spero che si possano mettere d’accordo e che possano tornare».





