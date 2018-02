Figc: il commissario è Fabbricini, Costacurta e Clarizia i vice. In serie A Malagò, Nicoletti e Corradi

È Roberto Fabbricini, segretario generale del Coni, il commissario straordinario della Figc dopo la mancata elezione del presidente federale. Billy Costacurta e Angelo Clarizia sono i due subcomissari della Figc che lo affiancheranno: li ha nominati la giunta esecutiva del Coni.



Completano la squadra Massimo Proto, ordinario di diritto privato, e Alberto De Nigro, già presidente del collegio dei revisori dei conti del Coni. Non hanno un ruolo specifico, ma su proposta del presidente Malagò la giunta ha approvato il loro coinvolgimento nel team che ha a capo Fabbricini, e i due vice commissari, l'ex calciatore Costacurta e Clarizia.



È lo stesso presidente del Coni Giovanni Malagò ad annunciarli, durante la conferenza stampa: "Il commissariamento durerà 6 mesi, fino al 30 luglio. Ho un dovere morale e sportivo, dopodomani partirò per la Corea, ogni giorno ho impegni con atlete e atleti. Non li posso lasciare sul più bello. Ho impegni con gli sponsor. Con tutto il rispetto per il calcio, andrò in Corea".



LEGA DI SERIE A

Primo atto del neo commissario sarà quello di nominarne un altro per la Lega di serie A. Sarà lo stesso numero uno del Coni, Giovanni Malagò coaudiuvato dal sub commissario Paolo Nicoletti e dall’ex calciatore Bernardo Corradi.

