Fiorentina, Bernardeschi attacca: «Difficile migliorare in questo ambiente, non ci meritiamo un trattamento simile»

di Redazione Sport

nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi dichiara: “Per l’Europa è difficile, ma non molliamo mai e ci proveremo fino alla fine. I punti persi nelle ultime giornate? Ci è mancata lucidità nella gestione delle partite, ma lavoriamo per migliorare e correggere gli errori. Non è facile con questo ambiente, però. Oggi non ero al cento per cento per un problema alla caviglia, ma ora sto bene: mi dispiace per questa squadra, perché è fatta di grandi uomini e non ci meritiamo questo trattamento. Io e Berardi assieme in futuro? Magari sì, è un grande talento”



