Fondazione Genoa: «Giù le mani dallo scudetto del 1914/1915»

«Giù le mani dallo scudetto del 1914/1915». Dalla Fondazione Genoa è arrivata, dopo una lunga e appassionata ricerca con una ricostruzione particolareggiata e basandosi su fonti storiche accertate, una risposta netta e precisa alla richiesta della Lazio di assegnare ex aequo il titolo nazionale del 1914/1915. Al termine del lungo lavoro da parte degli storici della Fondazione, guidati da Stefano Massa, è stato infatti inviato alla Figc un dossier, comprensivo di documenti dell'epoca, che di fatto corregge il precedente dossier presentato dagli storici biancoazzurri che avevano di fatto richiesto l'assegnazione a pari merito del campionato che fu sospeso a fine maggio per l'entrata dell'Italia in guerra. Nel documento presentato dagli storici del Grifone si dimostra in particolare che le sfide del girone meridionale fra le formazioni di Napoli furono disputate smentendo di fatto, con prove documentate, quanto affermato dagli storici laziali che si erano fregiati del titolo per effetto di un annullamento di quelle sfide che si è scoperto in realtà non essere mai avvenuto.

