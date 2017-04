Ginevra chiama...Totti: la mamma della «bimba fra i giganti» scrive su Instagram al capitano della Roma

di Redazione Sport

Ginevra chiama...Francesco Totti. Bisogna spiegare, qui. Ginevra è una bimba «nata in un mondo di giganti un anno fa», racconta la mamma con un blog colorato (si chiama Ginevra fra i giganti). È affetta da acondroplasia, la piccola: una forma di nanismo che colpisce soltanto le gambe e le braccia.



Ora Ginevra dovrà affidarsi di nuovo ai dottori: esami, accertamenti, cure. E la romanistissima mamma, allora, ha scelto di scrivere direttamente al capitano della Roma, Totti, tramite Instagram. Eccolo, il messaggio online. «Caro Francesco Totti, ero incinta al quarto mese di Ginevra quando ti ho incontrato per la prima volta in vita mia. Che emozione. Lei ti ha già conosciuto, involontariamente. Il 10 maggio, affronteremo l'ennesimo ricovero per una risonanza e degli esami che ci daranno tante risposte spero positive sullo stato di salute di Gin...perché lei è una bimba speciale, una di quelle che le cose le affronta con la forza di un lupo (non a caso ha una mamma romanista). Chi meglio di te, Capitano, può portarci tanta fortuna? Ne abbiamo tanto bisogno eh». E chissà che adesso l'appello non venga raccolto.

