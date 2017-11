I tabloid inglesi celebrano la Roma: «Lezione di calcio a Conte. Una notte da incubo»

di Gianluca Lengua

I tabloid inglesi non si sarebbero mai fatti sfuggire l’occasione di Halloween per titolare sulla disfatta del Chelsea di ieri sera all’Olimpico. La caduta di Conte per 3 a 0 ha fatto eco in tutta Europa e i quotidiani d’oltremanica ci hanno messo il carico da 90, esaltando la partita perfetta giocata dagli uomini di Eusebio Di Francesco. «Hell of a night» «Una notte da inferno», titola Metro, sbattendo la faccia dell’ex tecnico azzurro in prima pagina, il principale indiziato della disfatta. «Nightmare Conte» «Incubo Conte» è uno di quei titoli che va per la maggiore, l’Express aggiunge anche «Nessuno dei suoi soliti show in panchina, solamente le mani in tasca». Non fa sconti nemmeno il Sun «Conte umiliato al suo ritorno in Italia» e il Daily Mail ci mette il carico da 90 «Dovrà riflettere molto su quanto accaduto». The Indipendent, invece, punta il dito sulla squadra «Un disastro per il Chelsea. È un “horror show” per i blues». «Roma ruins» titola il Mirror aggiungendo «Halloween da incubo per Conte, il Chelsea ha preso una lezione dai brillanti italiani».



GIORNATA DI RIPOSO

Oggi la Roma non si allenerà per riprendere l’appuntamento è fissato per domani a Trigoria per preparare la trasferta di Firenze (domenica ore 15). Florenzi al 75’ ha chiesto il cambio per un leggero dolore all’adduttore e sarà valutato dallo staff medico. Dopo la sosta potrebbe rientrare Schick, il ceco ha accusato dolore mentre calciava in allenamento e si sottoporrà ad allenamenti individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA