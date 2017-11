Icardi fa gola a molti, si muove anche il Real Madrid

di Redazione Sport

La possibile partenza di Gareth Bale, ma soprattutto la scarsa vena di Karim Benzema, alimentano le voci di un ricambio tecnico nel Real Madrid di Zinedine Zidane. Per l'attacco le strade portano a Mauro Icardi, attaccante argentino dell'Inter, che fa gola a tantissimi club e adesso, almeno secondo quanto scrive il Mundo deportivo, anche al club di Florentino Perez. Dalla Francia, invece, rimbalza la notizia che Philippe Coutinho - l'estate scorsa corteggiatissimo dal Barcellona - interessa al PSG. È stato lo stesso Thiago Silva, difensore brasiliano della squadra parigina, nonché compagno di Coutinho nella Selecao, a rivelare - sempre secondo il giornale spagnolo - di «parlare spesso con Coutinho». «Spero che, a fine stagione, ci possa essere una grande sorpresa per noi - ha detto Thiago Silva -. Spero proprio che venga a giocare da noi, e in breve tempo».

