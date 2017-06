Il direttore del Teatro di Roma: «Totti? Uno dei testimonial che vorrei»

di Redazione Sport

«Mi piacerebbe avere, ogni sera, in forma di cammeo, la partecipazione di sei illustri romani, sei romani di eccellenza come Francesco Totti, Sabrina Ferilli, Renato Zero o Francesco De Gregori che rispondono alle domande del pubblico per capire cosa pensano di questa città, se mai ci sarà riscatto per Roma, uno scatto di orgoglio, o sarà sempre una capitale in affanno». È quanto ha dichiarato all'Adnkronos, Antonio Calbi, direttore del Teatro di Roma, presentando oggi la prossima stagione teatrale dell'Argentina e dell'India, a proposito del progetto 'Ritratto di una capitalè affresco sulla città eterna proposta attraverso un montaggio di lettere e cartoline scritte da studenti e turisti. Ed ha ancora aggiunto, Antonio Calbi: «Mi piacerebbe conoscere se questa città è finalmente 'risbocciatà, quali sono le loro rabbie, quali sono le loro speranze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA