Pavoletti va al Napoli, Zaza torna in Italia: si apre il mercato delle punte

Gli attaccanti, ancora loro. Carichi di speranze e bagagli con promesse di gol, i centravanti si confermano nuovamente gli attori principali della prossima finestra di calciomercato (apertura ufficiale il 3 gennaio). E dopo i colpi milionari estivi, ora è il turno degli scontenti in cerca di un palcoscenico rigenerante. La lunga lista abbraccia calciatori di diverse categorie, da Budimir a Zaza, passando per Gabbiadini, Djordjevic, Luiz Adriano, Pinilla, Paloschi e Jovetic. Un capitolo a parte è dedicato a Pavoletti. Il bomber toscano, neo calciatore del Napoli da diverse settimane, verrà ufficializzato dopo le visite mediche. Non un innesto proveniente dal mazzo degli infelici': in questo caso, Preziosi ha voluto immediatamente incassare i succulenti 18 milioni di euro. Contestualmente, sono coincise due esigenze: quella di De Laurentiis di sostituire l'infortunato Milik e della punta di fare un salto di qualità ed economico. Il suo arrivo spalanca inevitabilmente le porte all'uscita di Gabbiadini. Un addio assaporato numerose volte dal centravanti numero 23 e richiesto a più riprese dal suo entourage. E' bastato così riprendere i contatti con l'Everton, il Southampton, lo Stoke City, lo Schalke 04 e il Wolfsburg per compilare la lista delle corteggiatrici. Intanto, il rigore segnato nel finale contro la Fiorentina ha aiutato il Napoli a confermare il prezzo della sua cessione, fissato a 18-20 milioni.

BIGLIETTO PRONTO

Biglietto aereo già pronto invece per Zaza. L'attaccante lucano, protagonista di un avvio disastroso in Premier con zero gol all'attivo, non verrà riscattato dal West Ham. Tornerà alla Juve, prima di volare a Valencia, come tutte le parti auspicano. Prandelli lo vuole (quasi) ad ogni costo. E Zaza si è detto disposto a rinunciare a circa il 30% del suo stipendio (3,5 milioni a stagione) per sbarcare in Spagna. Tra i bianconeri e gli iberici risulta un accordo di massima: 20 milioni per il riscatto al raggiungimento di 12 presenze. Aria di cambiamenti pure a Milano. L'Inter spera di piazzare Jovetic mentre valuta il prestito di Gabigol (calde le piste brasiliane ed inglesi). L'ad del Milan Galliani registra invece le offerte per Bacca oltre a quelle per Luiz Adriano, vicino allo Spartak Mosca. Jo-Jo è al centro della nota trattativa con la Fiorentina. Un'operazione saltata sul più bello la scorsa estate per i capricci economici del montenegrino.

SCAMBIO CASH

Il ds Ausilio ha intavolato così lo scambio cash più Jovetic con l'intenzione di arrivare a Badelj, già obiettivo dei rossoneri. Meno gradite all'ex City le soluzioni cinesi e russe. L'attaccante colombiano si conferma un'ossessione del tecnico del West Ham Bilic nonché un pallino del suo ex allenatore Emery al Psg. Lo stesso Siviglia ha provato ad ingolosirlo a più riprese. Bergamo è un'altra città pronta a salutare due attaccanti. Pinilla, accostato anche al Genoa, è ad un passo dal Veracruz, mentre Paloschi viene considerato come un'opzione di ritorno per il Chievo, una pista attuale del Bologna, del Pescara e della Lazio, alla ricerca di una sistemazione per Djordjevic (c'è il Genoa). Armadietto quasi vuoto anche per Iturbe. Il giallorosso ha una trattativa avviata con il Torino, orchestrata direttamente da Mihajlovic (il club ligure nell'ambito dell'operazione Rincon resta sullo sfondo). Il ds Massara non interrompe così i contatti con il Sassuolo pure per Defrel, versatile e con il fiuto del gol, recita l'etichetta della sua valigia che prima o poi verrà preparata.

Eleonora Trotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA