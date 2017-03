Il Napoli volta pagina dopo le polemiche. La sfida con la Roma è l'ultima chiamata per il secondo posto. Sarri pensa a Mertens

di Pasquale Tina

L’imperativo è uno solo. Il Napoli deve voltare pagina e lasciarsi alle spalle le polemiche che hanno caratterizzato il post Juventus. Maurizio Sarri, a dire il vero, lo ha fatto sin da ieri al centro tecnico di Castel Volturno: all’orizzonte, del resto, c’è la Roma e il Napoli non può permettersi altri passi falsi. E’ una sorta di ultima chiamata per il secondo posto: il -5 non consente di fallire l’appuntamento di sabato pomeriggio all’Olimpico. Il livello della concentrazione, dunque, è molto alto: il Napoli finora non ha mai vinto uno scontro diretto in trasferta contro una delle prime cinque della classifica e sarà fondamentale, dunque, invertire la tendenza e arginare così il momento difficile caratterizzato da due sconfitte consecutive.



LE SCELTE DI SARRI

Il tecnico avrà due allenamenti per valutare al meglio la formazione. Il turnover effettuato a Torino è un chiaro indizio sulla volontà di puntare sui giocatori che gli danno maggiore affidamento. E così ci saranno tante novità in tutti i reparti: in difesa scalpitano Hysaj e Ghoulam, in mediana è pronto al rientro Zielinski. Nel reparto offensivo, invece, occhi puntati su Mertens. Il belga non sta attraversando un grande momento di forma. Aveva deluso già con il Real Madrid e non è riuscito a sbloccarsi né con l’Atalanta, né con la Juventus, dove tra l’altro è finito in panchina subentrando soltanto nel secondo tempo. E’ a caccia, dunque, del riscatto e ha messo nel mirino la sfida dell’Olimpico. Con la sua velocità può mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Sarri ovviamente ha tante alternative e quindi dovrà gestire al meglio la rosa: Milik e Pavoletti, ad esempio, potrebbero subentrare in corso d’opera e terminare così il rodaggio, considerando che entrambi non sono ancora al meglio.

