Il piccolo Di Francesco dà una lezione di calcio al grande Sarri

NAPOLI Il piccolo Di Francesco ha dato una lezione di calcio al grande Sarri. Strano il calcio, no? Che lo fosse lo sapevamo già, ma chi avrebbe pensato a una vittoria così netta della Roma sul Napoli? Nessuno. Va bene, cerchiamo di essere più ottimisti: diciamo che lo credevano in pochi. Quei pochi godono ancora di più, gli altri lo faranno per forza. Perché i giallorossi stavolta hanno superato le proprie forze, i loro limiti. E non escono dal San Paolo come quelli che...una botta di fortuna con C maiuscola, ma come squadra che ha saputo stare in campo bene, dall’inizio alla fine, soffrendo il giusto e, stavolta sì, concretizzando le palle gol che via via sono capitate. Un successo vero, da squadra vera. E’ tornato tutto in una sera.



Una sera all’improvviso, direbbero da queste parti: una Roma solitamente fragile in difesa ha retto davanti ai funamboli napoletani (grazie sempre a un super portiere che porta il nome di Alisson). e quella anemica in attacco si è sbloccata tutta insieme (grazie a un giocatore mai sempre apprezzato come si deve, che porta il nome di Dzeko): 4 gol si sono visti raramente quest’anno. Di Francesco l’ha studiata bene, ha piazzato Nainggolan in mezzo, a fare a corse con la palla e gli avversari, ha coinvolto di più Dzeko e ha ripiazzato De Rossi davanti alla difesa, credendo ancora in Under (un altro gol) e in Perotti (pure lui a segno), quando molti pensavano a una presenza in campo di El Shaarawy. Il tecnico della Roma ha imbambolato Sarri, che si sta giocando lo scudetto (e che ora - anche grazie alla vittoria della Juve contro la Lazio - rischia di perderlo sul più bello) e che per tutti è il miglior allenatore italiano, quello che pensa il calcio più spettacolare. Eusebio ha dimostrato di saperci fare, di avere il carattere giusto anche per una piazza come Roma, esigente, passionale e anche dura nelle critiche. Lui è un testardo, ha preso in mano la situazione senza farsi condizionare e ora la sua Roma è tornata - in attesa dell’Inter - la terza forza del campionato, in piena zona Champions. La crisi sembra alle spalle, con una vittoria così si può essere più sereni e ottimisti. Ed è la vittoria alla Di Francesco. Dalla serie “decido io”, cioè decide lui.



