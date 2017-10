Immobile: «Benevento poteva essere una trappola ma la Lazio ha avuto la giusta cattiveria»

«Era una partita in cui avevamo più da perdere che da guadagnare? Sì, è vero, sarebbe diventata una partita trappola, se non fossimo stati con l'umiltà giusta, con l'atteggiamento, la cattiveria che ci ha permesso di vincere 5-1. Siamo felici perché abbiamo fatto un grande primo tempo, ci siamo un po' rilassati nel secondo, ma l'abbiamo portata a casa». Lo ha detto il bomber della Lazio, Ciro Immobile, dopo il successo per 5-1 a Benevento ai microfoni di Sky. «Problema mentale o fisico? Penso sia un problema mentale, perché vinci 2-0 a Bologna nel primo tempo, 3-0 qui e poi non riesci a rientrare nel secondo tempo con l'approccio giusto, quindi evidentemente qualcosa mentalmente dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, di non mollare mai, anche sul risultato a favore. Per quanto riguarda fisicamente, stiamo giocando tante partite, quindi un pò ci sta», ha aggiunto l'attaccante che ha riscattato la serata sfortunata di mercoledì. «Sì, è tornato tutto a posto, avevo preso male le misure a Bologna, tutti pali, però oggi sono felice soprattutto per i tre assist perché i miei compagni mi dicono che voglio fare gol e non la passo mai, però oggi dai, è andata bene. Sono uscito toccandomi il ginocchio? Sì, tutto a posto, un pò di fatica accumulata, ci sta, un pò troppe partite, ero un pò stanco, mi toccavo un pò, ma niente di che».

