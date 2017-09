Immobile: il valore aggiunto della Lazio

di Gabriele De Bari

Verona - Ciro Immobile non finisce mai di stupire: gol, assist, partite da copertina, il valore aggiunto della Lazio. Anche se arrivato da poco più di un anno, in biancoceleste, si è già guadagnato i gradi di leader, che gli ha assegnato proprio l'allenatore, in virtù delle sue caratteristiche tecniche e personali. Contro il Verona ha segnato altri 2 gol, per salire già a quota 11. Però quello che ha maggiormente colpito è stata una scena capitata al 32' della ripresa, con il peggio fissato già sullo 0-3. Su una punizione per il Verona, nemmeno troppo vicino all'area, la Lazio è retrocessa a protezione della difesa. Immobile, che di professione fa il centravanti e che aveva corso tantissimo, vedendo i compagni tornare a copertura della zona di competenza, ha fatto un ulteriore scatto ed è andato a difendere in area anche lui. Un gesto di generosità e altruismo, raro per un attaccante che deve correre sul fronte offensivo spendendo tante energie. Col punteggio acquisito avrebbe potuto risparmiarsi, farsi trovare pronto per un eventuale contropiede, invece è andato a dare una mano. Nello spogliatoio è diventato un punto di riferimento, in campo è il trascinatore che mancava. Con lui Inzaghi ha trovato l'uomo giusto sia per vincere le partite, che per cementare un gruppo destinato a stupire ancora. E i compagni stanno imparando ad apprezzarne, oltre che le riconosciute e note qualità tecniche, anche un aspetto umano che lo fanno diventare ancora più amato e beniamino del popolo laziale.

