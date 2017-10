Inter: il gioco deve migliorare, ma i numeri sono da grande

di Roberto Salvi

A vedere la classifica oggi, ci tornano subito in mente le preoccupazioni dei tifosi dell'Inter e degli addetti al lavoro al sorteggio dei calendari di luglio per quell'inizio contro Fiorentina e Roma. Invece, dopo 7 giornate di campionato Luciano Spalletti ha gli stessi punti della Juventus, 19, ed è a sole due lunghezze dal Napoli. Un precampionato ottimo e un inizio torneo che sa tanto di corsa pazza, ma decisa, verso la Champions League. Sono zero le sconfitte, l'unico mezzo passo falso resta il pareggio di Bologna. Guardando i numeri, un avvio così scoppiettante i nerazzurri non lo avevano dal 2002-2003 con Hector Cuper in panchina. Era l'annata successiva al 5 maggio e all'addio fitto di polemico con Ronaldo. Però, non è tutto oro ciò che luccica. Spalletti è il primo a comprenderlo. Questa Inter deve assolutamente migliorare se non vuole correre il rischio di crollare alla prima sconfitta. Il derby con il Milan incombe, arriverà subito dopo la sosta delle Nazionali. Già in quell'occasione si dovrà vedere un'altra squadra. L'avversaria al momento è in difficoltà e la banda Spalletti potrebbe tramortila definitivamente. Ma se la Dea Bendata girerà le spalle ai nerazzurri, che succederà? Bisogna rimediare sotto alcuni aspetti. In primis, la velocità del gioco. In mezzo al campo il trio Borja Valero, Vecino e Gagliardini deve assolutamente svegliarsi per non rendere prevedibili e scontate le manovre offensive. Icardi aveva iniziato bene, ma si è perso un po' e anche contro il Benevento ha commesso errori sottoporta. L'attacco è fermo a quota 14: 11 in meno del Napoli e 6 della Juventus. Infine, Spalletti deve dare alla squadra una certezza in più sul ruolo del trequartista: all'inizio c'era Borja Valero, poi Joao Mario e ora Brozovic. Ed è qui il punto: il croato ha subito firmato una doppietta e domato, seppur con tantissime difficoltà, il Benevento, ma pecca da sempre di continuità. Una cosa che mette a rischio il gioco dell'Inter. Da sempre. Certo, fin quando si vince, tutto va bene. Però, fino a quanto durerà questo cammino? Al derby con il Milan la risposta ch tanto cerca anche Spalletti.

