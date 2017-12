Inter-Lazio è Icardi contro Immobile: il gol dipende dal fattore “I”

di Daniele Magliocchetti

Il Fattore “I” scende in campo. Immobile e Icardi, uno contro l’altro nel segno del gol. Entrambi spingono, soffrono, lottano e segnano per vincere. Lazio e Inter è anche, se non soprattutto, Ciro e Mauro, un confronto tra i due migliori bomber della serie A che accende il big-match dell’ultima giornata d’andata. L’argentino è a 17 reti, l’azzurro a una rete di distanza. E’ dai loro gol che si potrà decidere l’incontro di San Siro e anche ampliare le ambizioni da vertice delle loro squadre. Per molti uno spareggio Champions, ma è anche una partita, al di là del recupero che dovrà fare la squadra laziale con l’Udinese, che potrebbe lanciare una delle due sempre più in alto e affiancare le tre Juve, Roma e Napoli per la lotta al titolo. Ciro e Mauro ci contano molto e ci credono parecchio. Grazie anche alle loro prestazioni Lazio e Inter stanno tenendo il passo delle tre candidate e contano di continuare così per regalarsi una stagione trionfale a suon di reti.



