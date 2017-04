Inter-Milan, Pioli in crisi, Montella su di giri: il pranzo del derby dirà la verità

di Salvatore Riggio

MILANO C'è l'Europa da salvare. La missione Champions League di Stefano Pioli si è ufficialmente disintegrata a causa del pari con il Torino e delle due sconfitte contro Sampdoria e Crotone. Suning non vuole sentire ragioni: l'obiettivo minimo dei nerazzurri è la qualificazione alla seconda manifestazione continentale. A pochi giorni dal derby, in programma sabato alle 12.30, l'atmosfera ad Appiano Gentile è davvero caliente e la prima conseguenza della clamorosa disfatta in terra calabrese è stato un summit ieri mattina alle 8 ad Appiano Gentile. Tutti riuniti: Piero Ausilio con Pioli e i vertici del club di corso Vittorio Emanuele. Il direttore sportivo ha avuto l'appoggio della società, dopo il pesante sfogo di domenica pomeriggio al termine della partita persa 2-1. Così è stato annullato il giorno di riposo (la squadra ieri alle 10 ha iniziato ad allenarsi) ed è stato deciso di anticipare a giovedì il ritiro pre derby. L'Inter è stata chiara: la responsabilità è solo dei giocatori. In campo si è visto un atteggiamento inaccettabile e poca concentrazione. Così facendo, si rischia davvero di mandare all'aria tutto il lavoro di Pioli (certo, va detto che il corteggiamento ad Antonio Conte da parte di Suning non gli permette di lavorare in tranquillità). Il calendario, poi, non aiuta: Milan, Fiorentina e Napoli. Una bordata è anche arrivata da Roberto Mancini: «La squadra ha ottimi giocatori, non so se si può dire altrettanto dei dirigenti. Qualcuno c'è ma a volte, come è capitato a me, nel caos societario i dirigenti devono adattarsi alla situazione».

MORALE ALLE STELLE

A qualche chilometro di distanza, nei pressi di Milanello, si respira invece entusiasmo. Il weekend del Milan è stato perfetto: pareggio dell'Atalanta e sconfitte di Inter e Lazio. Così grazie al 4-0 rifilato al Palermo, ora il Milan è a 2 punti dal quinto posto e a 3 dal quarto. In vista del derby Vincenzo Montella non vuole cali di concentrazione (da isolare l'ambiente per non pensare al closing, previsto per il 13 aprile). Quella di sabato è il primo vero spareggio della stagione e i rossoneri non possono sbagliare. Il rientro di Suso ha dato maggior peso offensivo ai rossoneri e con Deulofeu forma una coppia di esterni ineguagliabile. Sono i due spagnoli la medicina di questo Milan. Da settimana prossima la nuova proprietà cinese dovrà mettere in agenda anche il rinnovo di Suso, oltre a quello di Donnarumma e dei suoi fratelli.