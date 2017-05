Internazionali, Immobile e Nainggolan per Del Potro-Dimitrov

di Valerio Cassetta

Roma. Non sanno stare lontano dallo sport. Immobile, de Vrij, Murgia e Marchetti seguono anche il grande tennis. In serata, infatti, i calciatori della Lazio sono stati avvistati al Centrale del Foro Italico, sede degli Internazionali d’Italia. Murgia e de Vrij hanno assistito alla vittoria della russa Maria Sharapova (6-4, 6-2) contro la statunitense Cristina McHale. Ciro Immobile e Federico Marchetti, invece, hanno optato per la sfida tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il bulgaro Grigor Dimitrov. Le stelle della racchetta non appassionano però solo i biancocelesti: anche Radja Nainggolan della Roma era presente allo stadio per il serale.

