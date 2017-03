Personalità e maturità: Simone sempre più al centro della Lazio

di Gabriele De Bari

L'applauso e il nome scandito dai tifosi biancocelesti arrivati a Bologna hanno rappresentato il riconoscimento più bello per Simone Inzaghi, l'artefice di questo piccolo miracolo laziale. Lui, arrivato in estate tra lo scetticismo generale e tra ingenerose critiche a rimpiazzare Bielsea, ha saputo lavorare con calma e realtà, plasmando un gruppo e un calcio vincenti. Ha prima sopportato in silenzio, quindi ha risposto sul campo con i risultati che sono andati al di sopra delle aspettative.



OBIETTIVO CHAMPIONS

Contro il modesto Bologna la Lazio non ha risentito delle scorie post-derby ed ha subito fatto capire che cercava i tre punti per allargare gli orizzonti di una classifica già bella e importante. La zona Champions non è molto lontana e può ancora essere sognata. Inzaghino ha dimostrato maturità e personalità anche nel gestire la patata bollente-Keita e ora guarda avanti con rinnovate ambizioni perché è lui il vero protagonista della Lazio e merita le scuse di tanti detrattori.

