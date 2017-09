Inzaghi: «Contento per la vittoria, ma dovevamo chiudere prima la partita»

«Per noi era troppo importante vincere, dovevamo dare seguito alla vittoria in Olanda. Era una gara particolare, molti non avevano mai giocato in uno stadio vuoto. Peccato non aver fatto subito il secondo gol»: così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi al termine della sfida di Europa League. «Abbiamo fatto 20' molto buoni - ha quindi aggiunto Inzaghi - poi abbiamo abbassato il ritmo, abbiamo preso tre punti importanti per il girone che ci mette in una buonissima posizione ma dovevamo chiudere prima il match. L'unico neo è non aver fatto prima il secondo gol e rischiato qualcosa nella ripresa. Ci serva da lezione, dobbiamo chiudere prima le partite. Gli infortunati? Dobbiamo valutare de Vrij per domenica, tutti gli altri contiamo di recuperarli dopo la sosta».



Dopo il match di stasera da valutare anche le condizioni di Luis Alberto, uscito con una brutta botta al piede. Alla sua prima segnatura in maglia biancoceleste, si dice soddisfatto Felipe Caicedo: «Sono contento perché la squadra ha giocato bene e abbiamo vinto. I tre punti erano il nostro obiettivo, sono felice di aver segnato. Sto cercando di recuperare la giusta forma. Spero di giocare in tutte le competizioni. Ciro è un grandissimo giocatore e una grande persona, la concorrenza è alta. Ma sto qui per giocare, l'obiettivo è farmi trovare pronto quando il mister me lo chiederà». Tra i pochi titolari ad aver dovuto fare gli straordinari anche oggi, uno stanchissimo Parolo: «Abbiamo approcciato bene la partita e poi rallentato - ha ammesso l'azzurro - ma abbiamo avuto occasioni per chiuderla. Troppa consapevolezza ti fa abbassare forse un pò il ritmo e questo è quello che dobbiamo migliorare».

