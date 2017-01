Inzaghi: «La Lazio non è più solo la sorpresa»

di Redazione Sport

«Sono contento soprattutto di come ci siamo andati a riprendere la qualificazione». Inzaghi, con le sue mosse in corsa, ha portato la Lazio ai quarti dove affronterà l'Inter dell'ex Pioli . Ma non sminuisce quanto fatto già nel primo tempo dalla sua squadra: «I cambi ci hanno dato una mano, ma non vorrei dimenticare la prestazione di Lombardi e Djordjevic. Nel primo tempo avevamo giocato molto bene a calcio ma sul 2-0 abbiamo mollato un attimo e preso due gol. Siamo stati bravi a rimetterla in sesto nella ripresa. Immobile è indispensabile, un valore aggiunto, ci ha dato tanto. Ma anche Djordjevic ci può dare una grande mano e penso che alla fine rimanga con noi».



APPUNTAMENTO ALLO STADIUM

Adesso la Lazio si può concentrare sulla sfida scudetto di domenica sul campo della Juve capolista: «Dobbiamo prepararla bene e andare a fare il massimo contro la squadra più forte, ci vorrà la massima attenzione. La Juve l'ho battuta da giocatore, mi piacerebbe riuscirci anche da allenatore. Possiamo vincere contro tutti, non siamo più solo la sorpresa del campionato».

