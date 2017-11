Inzaghi raggiante: «Lazio, questa è un'impresa»

di Redazione Sport

La nona sinfonia di Inzaghi. Nove, come le vittorie consecutive che la sua Lazio ha infilato (mai successo nella storia biancoceleste). Quella contro il Nizza, maturata grazie a un autogol al 92', vale invece la qualificazione da prima del Gruppo K di Europa League. Prima a punteggio pieno dopo quattro partite, nessuno in Europa League ci è riuscito: «Vincere aiuta a vincere, ci godiamo questa soddisfazione, e a vincere quattro patite su quattro in Europa non ci è riuscito nessuno. È stata un'impresa», esulta Simone Inzaghi, a fine partita. Una Lazio che sa solo vincere e che a questo punto si candida anche in Italia a qualcosa di più che il ruolo di comprimaria tra le big. «Se abbiamo battuto la Juventus due volte su due non è un caso - spiega Inzaghi - abbiamo ancora una rosa meno profonda rispetto a Juve, Napoli, Inter, Roma e Milan, ma siamo in grado di giocarcela con tutti. Abbiamo più certezze, ma dobbiamo lavorare con questo spirito. Ora pensiamo all'Udinese, dobbiamo continuare e non fermarci. Vogliamo dimostrare che non siamo lì per caso. Ormai siamo una certezza». L'ultima rassicurazione è su Immobile, col Nizza neanche in panchina dopo gli acciacchi di Benevento. «Non l'ho convocato perché aveva dei dolori - rassicura Inzaghi - ma domenica con l'Udinese guiderà il nostro attacco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA