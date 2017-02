Inter-Lazio, Inzaghi si rialza dopo due ko e sfata il tabù San Siro

di Gabriele De Bari

Era dal 1961 che la Lazio non vinceva in Coppa a San Siro. E' toccato a Simone Inzaghi sfatare il tabù, interrompendo anche la striscia di 9 vittorie consecutive dell'Inter guidata da Pioli, il tecnico che allenava la Lazio prima di Inzaghino. Una serata storica sia per il tecnico, che per i colori biancocelesti: una semifinale conquistata con merito e determinazione che potrebbe spalancare la porta ad altri 2 derby. Per Inzaghi una bella rivincita, dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro i nerazzurri e dopo le prime critiche in campionato seguite alla partita contro il Chievo. Pochi davano credito alle possibilità della sua formazione in casa della lanciatissima Inter, che ha potuto permettersi il lusso di lasciare Icardi in panchina, insieme ad altri campioni. Serviva un'impresa e impresa è stata, con tante occasioni da gol sprecate, che avrebbero potuto dare al punteggio aspetto più ampio. In Coppa Italia la Lazio si è rialzata alla grande, confermando qualità e capacità di reazione. Per la giovane carriera del suo allenatore una pagina importante anche perché la Coppa potrebbe diventare una competizione in grado di regalare ulteriori soddisfazioni. Peccato che dal mercato non siano arrivati i rinforzi che l'allenatore aspettava, dovrà continuare con gli elementi che si trova in organico.

