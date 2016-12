Lazio e mercato, Inzaghino vuole il bomber

La Champions è un dono sotto l'albero. Non un miracolo di Natale, ma un aiuto dal mercato. A cavallo di capodanno Inzaghi, Tare e Lotito si sederanno a tavolino e studieranno le strategie. Simoncino, dopo aver puntato inizialmente su Djordjevic, aveva chiesto un attaccante a pochi giorni dal gong estivo. E l'allarme suona ancora dopo 18 giornate: 9 centri nelle prime 11, ora Immobile è a digiuno da 7 gare e Filip non viene nemmeno calcolato. Per fortuna la Lazio ha spedito a rete altri tredici giocatori, ma serve, eccome, un killer d'area. A prescindere da quello che sottolinea Tare: «Abbiamo una sola competizione». Un vantaggio da sfruttare, mica un alibi. La verità è che, dopo aver speso tanto prima dell'inizio della stagione, adesso la Lazio non ha soldi da investire. A meno che non si liberi intanto proprio di Djordjevic: vuole andar via, ma le pretendenti chiedono il prestito e Lotito dice no. Pretende 5 milioni e spera che l'amico Preziosi - dopo aver ceduto Pavoletti al Napoli - lo accontenti. Al posto del serbo scordatevi comunque un colpo di grido: Zaza non rinuncia ai 3,5 milioni di stipendio del West Ham, Gabbiadini può rientrare solo in un eventuale affare Keita, Haller non si muove dall'Utrecht sino a giugno. A parole nemmeno Paloschi, ma a Bergamo ballano 7 milioni del riscatto di Berisha. Per fiuto del gol, però, l'ex Chievo sarebbe il vice-Immobile ideale.



PORTA

Dall'Atalanta occhio anche a Sportiello, prospetto numero uno per la porta secondo Peruzzi. Perin tolto dal mercato: «Non si muove da Genova sino a giugno», giura l'agente Roggi. E pensare che in estate Marchetti aveva rifiutato entrambi gli scambi. Ora Inzaghi continua a difenderlo, fra i nuovi scivoloni con l'Inter e le proteste dei laziali: «E' uno dei veterani scrive qualche tifoso e uno di quelli che dovrebbe dare più certezze e sicurezze ad una squadra inesperta. E invece non ne para più una. Mettete Strakosha in porta come Mihajlovic fece con Dannarumma al Milan». Dodici partite con Marchetti fra i pali, appena una volta inviolati, 5 vittorie. Le stesse dell'albanese in 6 gare, con una porta mai sfiorata in ben 3 occasioni. In effetti pure fra i guantoni dovrebbero spiccare i punti di una squadra da Champions, ma Inzaghi non vuole intaccare le gerarchie create ad Auronzo. Segreto del successo sinora, ma guai a trasformarlo in un limite per il salto di qualità. Soltanto tredici giocatori utilizzati testimoniano anche la sbandierata assenza di un panchina in grado di «cambiare in corsa l'obiettivo».



FASCIA

I 34 punti in classifica luccicano, mancano quelli degli scontri diretti insieme alle prestazioni di Biglia. La resurrezione del capitano può essere l'unico fattore di crescita interna per la Champions, ma anche qui deve intervenire la società: la firma sul rinnovo per sgombrare la sua testa da ogni pensiero, nerazzurro o bianconero che sia. Nulla da fare sul prolungamento di Keita, partito per la Coppa d'Africa: «Abbiamo Luis Alberto», bofonchia Tare. Peccato che Inzaghi, con la contemporanea assenza del senegalese, Lulic e Felipe (squalificati), sia pronto a schierare disperato Kishna e Lombardi col Crotone, come alla prima giornata. Sono passati quattro mesi e non c'è traccia del sostituto di Candreva invocato ad agosto da Simoncino. Solo immaginato Cafù (ma costa 12 milioni) come erede di Keita, un sogno Depay, a meno che non sia un anticipo dello United dei 35 milioni per De Vrij. La Champions di Pioli passò sulla fascia. E' sempre un sorpasso.