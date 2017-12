Juve, Buffon: «Dybala deve invertire il trend. È troppo intelligente per non capire certe cose»

«Ognuno nella propria carriera ha momenti di difficoltà, nessuno te li risolve, devi essere tu in primis a fare qualcosa per invertire questo tipo di tendenza. Poi il supporto della società e dei compagni ci sarà sempre». Così Gianluigi Buffon sul calo del numero 10 della Juventus, Paulo Dybala, a cui Pavel Nedved ha consigliato di «fare sacrifici nella vita privata». «Pavel, dall'alto della sua esperienza, ha dato un consiglio spassionato a un ragazzo che è già campione e che potrebbe diventare il numero uno in assoluto - ha notato Buffon, a margine dei Gazzetta Sports Awards -. Questo a Paulo avrà fatto o dovrà fare molto piacere. Prese nel verso giusto e con il piglio del campione, queste cose ti possono far prendere la strada per diventare il numero uno in assoluto. Se le prendi male puoi fare un po' più di fatica. Ma Paulo è troppo intelligente per non capire determinate cose».



«Al Pallone d'oro sono arrivato quarto, mi ha fatto particolarmente piacere ma 11-12 anni fa sono arrivato anche secondo, significa che la mia parabola è discendente...». Gianluigi Buffon sceglie la via del sorriso per ribadire che questa sarà con ogni probabilità la sua ultima stagione. «Sto facendo un lavoro che mi premia e mi gratifica, fin quando sarò utile per la causa e avrò determinati stimoli vorrei cercare di rispondere sul campo con prestazioni all'altezza della mia fama. Finché morte non ci separi...», ha scherzato Buffon, a margine dei Gazzetta Sports Awards, raccontando di sentirsi «nettamente meglio rispetto all'ultima settimana: ho preso una botta che mi ha procurato una massa di sangue che devo smaltire il primo possibile». Guardando al suo ruolo nello spogliatoio della Juve, Buffon ha aggiunto: «Io sono uno dei ragazzi, al di là dell'età sono un elemento della squadra, che magari ha un pochino di esperienza più degli altri e quindi deve cercare in qualsiasi modo di rendersi utile. In quei momenti lì - ha continuato - anche una parolina a qualcuno, un supporto anche morale o fisico può servire a mettere quello zero virgola uno per cento in più che ci può far fare meglio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA