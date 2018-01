Juve, la squadra al lavoro: non c'è Allegri, con il Chievo ancora out Buffon

di Alberto Mauro

Juve al lavoro a Vinovo verso il Genoa ma senza Allegri, fermo per influenza. Il tecnico bianconero dovrebbe tornare a dirigere l’allenamento domani, intanto dall’infermeria buone notizie solo per De Sciglio, l’unico che si può considerare recuperato e pronto a scendere in campo alla ripresa. Migliorano le condizioni di Buffon, che però non ha ancora smaltito il problema al polpaccio, e potrebbe tornare a disposizione contro il Chievo. Fuori anche Cuadrado (pubalgia) così come Dybala e Marchisio. Per entrambi i tempi di recupero potrebbero accorciarsi rispetto ai 30-40 giorni previsti inizialmente, lontanissimo dal rientro invece Howedes, se ne riparlerà a fine febbraio. Contro il Genoa Allegri dovrebbe confermare il 4-3-2-1 con Khedira, Pjanic e Matuidi a centrocampo. Davanti sicuri Higuain e Mandzukic, in ballottaggio per una maglia Douglas Costa e Bernardeschi. In difesa potrebbe rientrare De Sciglio con Benatia, Chiellini e Asamoah (o Alex Sandro) davanti a Szczesny. Juve avvisata, viste le due sconfitte rimediate dopo le soste in campionato contro Lazio e Sampdoria.

