La Juventus al lavoro per la finale di Coppa Italia: dubbio Mandzukic, sarà valutato domani

di Benedetto Saccà

Poco lontano da Villa Pamphili, la Juventus di Max Allegri prepara la finale di Coppa Italia nella quiete di un albergo di lusso. La sconfitta rimediata contro la Roma ha ridisegnato la prospettiva del mondo e dei piani bianconeri. Ora la squadra si occuperà e preoccuperà soltanto dell'impegno di mercoledì contro la Lazio. Al campionato, al Crotone, alla Champions si dedicheranno pensieri ed energie da giovedì.



Questa mattina i giocatori della Juve si sono sottoposti a una serie di sedute di fisioterapie e di massaggi in albergo. Poi il pranzo, naturalmente leggero. Invece, nel pomeriggio, si sono trasferiti – in incognito – al centro sportivo dell'Acqua Acetosa per allenarsi. Ai calciatori che hanno giocato ieri sera è stata riservata una seduta defaticante, mentre chi non è stato impiegato all'Olimpico ha svolto un lavoro atletico e tecnico, con torello ed esercizi di possesso e circolazione palla.



Va detto che mercoledì Allegri non potrà schierare Pjanic, squalificato, oltre che l'infortunato Khedira. Mandzukic è dolorante per un trauma contusivo alla schiena e sarà valutato domani dai medici. Quanto alla formazione, Allegri volterà la pagina del turnover e schiererà i titolari con il 4-2-3-1. In porta ci sarà al solito Buffon: davanti a lui si sistemeranno Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, mentre Rincon e Marchisio supporteranno Cuadrado, Dybala e Mandzukic (o Sturaro). In avanti Higuain.



Domani, infine, una delegazione del club – giocatori, staff tecnico e dirigenti – sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco nella sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA