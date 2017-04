Juventus, Allegri sempre più bianconero: dopo il Barcellona il rinnovo fino al 2020

di Eleonora Trotta

Massimiliano Allegri ha ribadito ieri pubblicamente quanto anticipato ai suoi dirigenti nelle scorse settimane: "Voglio continuare con la Juve perché sto bene - le sue parole a 'RaiSport'-. Con la società non ho ancora parlato, ma la Juventus è una grande società e in giro così se ne trovano poche. In questo momento penso solo a vincere più partite possibili. Dobbiamo riempire il mese di maggio, ma prima dobbiamo battere il Barcellona". Dopo il doppio impegno con i blaugrana, il tecnico livornese si incontrerà così con il dg Marotta per approfondire il prolungamento fino al 2020, a circa 5 milioni a stagione. Un vertice utile per definire anche le strategie e manovre del calciomercato, all'insegna del 4-2-3-1: il modulo capace di conquistare tutti, giocatori compresi.

