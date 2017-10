â€‹Juventus, è un ottobre rosso: sei partite in 18 giorni

di Alberto Mauro

Ottobre rosso per la Juventus con 6 partite in 18 giorni, da vincere a tutti i costi la doppia sfida contro lo Sporting Lisbona in Champions, test importanti contro Lazio e Milan in campionato. Dopo il successo in Supercoppa, sabato Inzaghi proverà a interrompere la striscia di 41 partite utili consecutive in campionato allo Stadium, mentre Allegri dovrà valutare attentamente le condizioni del gruppo tra recuperi da infortuni e rientri dalle Nazionali. Fattori che peseranno inevitabilmente nelle scelte di formazione, a partire dall’attacco. Higuain e Dybala sono i punti fermi: il Pipita è rimasto a lavorare a Vinovo mentre La Joya (in panchina contro l’Ecuador) è rientrato oggi a Vinovo.



Dubbi sugli esterni: a destra Bernardeschi favorito su Cuadrado (che tornerà alla base solo domani) mentre a sinistra Mandzukic non molla. Difficile rinunciare (soprattutto tatticamente) a uno come lui, anche se non al 100%. Dopo i 90 minuti in campo contro l’Ucraina ieri si è allenato a parte a Vinovo per smaltire il fastidio alla caviglia sinistra. Allegri deciderà all’ultimo se risparmiarlo per lo Sporting Lisbona o lanciare Douglas Costa a sinistra. A centrocampo Khedira è pronto al rientro e l’ha dimostrato con una doppietta nell’amichevole di iericontro il Derthona, accanto a lui Matuidi, mentre Bentancur tornerà a Torino domani e anche per questo motivo sembra destinato alla panchina. In difesa Rugani favorito su Benatia (rientrato dall’amichevole del suo Marocco contro la Corea del Sud) accanto a Chiellini, a destra Lichtsteiner, a sinistra Alex Sandro (oggi in gruppo insieme ai compagni) o Asamoah.





