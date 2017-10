Juventus, ecco le spine della rosa di Allegri

di Alberto Mauro

La sconfitta contro la Lazio, a 783 giorni dall’ultima allo Stadium contro l’Udinese, ha portato a galla i problemi che la Juve si trascinava sotto pelle da inizio campionato. Il gap di 5 punti dal Napoli dopo 8 giornate non è incolmabile, ma più degli avversari a preoccupare è proprio l'atteggiamento di una Juventus, sconfitta nel terzo big match da inizio stagione su tre: Lazio in Supercoppa, Barcellona e ancora Lazio. Non è la prima volta che si spegne la luce e che i bianconeri provano a gestire la partita con il gas al minimo: è andata bene contro Sassuolo e Torino, meno a Bergamo, decisamente male ieri sera contro una Lazio attenta e cinica, e un super Immobile. E’ la testa ad impensierire Allegri più delle gambe dei suoi giocatori, la Juve è diventata incapace di gestire le situazioni di vantaggio, evidentemente più scarica a livello mentale dopo 6 anni ad altissima tensione e 6 scudetti consecutivi.



Il Napoli allunga, a Vinovo si lavora analizzando gli errori contro la Lazio e si riflettere per quel solo punto nelle ultime due partite, c’è voglia di un riscatto immediato contro lo Sporting Lisbona mercoledì. “Piangersi addosso non serve a nulla – il tweet di Max Allegri -, per rialzarsi bisogna reagire sul campo subito!”. Lo ha fatto Dybala scusandosi per il rigore sbagliato sui social: “E’ dura sbagliare e mi dispiace, ma l’importante è rimettersi sulla strada giusta con grande determinazione. Ricominciando da mercoledì”. Lo ha fatto anche Barzagli, a fine gara, assumendosi la responsabilità dei due gol di Immobile. Vietato sbagliare contro lo Sporting per il secondo posto del girone, Allegri è intenzionato a tornare al 4-2-3-1 con Sturaro e Alex Sandro esterni in difesa davanti a Buffon, in mezzo Benatia e Chiellini. A centrocampo decisivo il rientro di Pjanic: senza di lui contro la Lazio la Juve ha sofferto molto in fase di impostazione, toccherà al bosniaco dare equilibrio e verticalità alla manovra bianconera, accanto a lui Matuidi o Khedira. Davanti Cuadrado e Mandzukic ai fianchi di Dybala, pronto a riprendersi la Juve dopo due errori consecutivi dal dischetto. Con Higuain terminale offensivo, a caccia del 5° gol stagione per tornare a brillare e riconquistare i tifosi bianconeri, e anche Sampaoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA