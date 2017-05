Juventus-Lazio, Strakosha il più inesperto si è rivelato il migliore

di Gabriele De Bari

Alla fine il più inesperto è risultato il migliore dei biancocelesti. E, quando il voto più alto, va al portiere significa che la squadra ha sofferto tanto. Strakosha è stato soprattutto protagonista nel primo tempo quando ha respinto 2 tiri a Dybala e altrettanti a Higuain. I calciatori juventini arrivavano da tutte le parti e le situazioni di pericolo si susseguivano nell'area laziale. A segnare sono stati due difensori, lasciati colpevolmente soli dai compagni di reparto che non gli hanno garantito il necessario supporto. Il giovane portiere albanese, alla sfida più difficile e importante, ha superato l'esame. Il suo futuro è ancora incerto, nel senso che la società non ha deciso se tenerlo come titolare nella prossima stagione perché, in alcune partite, ha mostrato limiti tecnici che una formazione ambiziosa, che giocherà anche in Europa, non può permettersi. Però, almeno nella finale, Strakosha è apparso all'altezza della situazione evitando che la sconfitta si trasformasse in mattanza. Così, allo scadere, ha evitato il terzo gol andando ad annullare uno spunto di Higuain, Una prova di valore con vista sul domai, perché questa finale, andata male per i laziali, potrebbe valere la conferma per il portiere albanese. La stretta di mano del bomber bianconero ha rappresentato un piccolo ma importante momento in una serata negativa che ha consegnato alla Juventus la Coppa Italia.

