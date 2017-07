Juventus, Marotta: «Abbiamo fatto offerta a Lotito per Keita»

di Redazione Sport

«Abbiamo parlato con Lotito per Keita Baldé. Abbiamo fatto la nostra proposta, ora starà a lui valutarla». L'ad della Juventus Beppe Marotta esce allo scoperto e annuncia di voler acquistare l'esterno della Lazio. Non nega neppure una trattativa per Matuidi: «È un'ipotesi. Stiamo valutando alcune situazioni, non nascondiamo che cerchiamo un centrocampista d'esperienza». Poi su Schick chiarisce: «Mi spiace che sia andata così e che non si è arrivati alla conclusione per impedimenti oggettivi. È un talento emergente ma per il momento è un'operazione chiusa». Infine esclude la cessione di Dybala, nonostante piaccia la Barcellona: «Abbiamo rifiutato tante offerte. Quando un giocatore è contento di rimanere alla Juve ci resta finché vuole».

