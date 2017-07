Karsdorp va subito all'attacco: «Sono il nuovo Cafu»

di Gianluca Lengua

Rick Karsdorp non è un calciatore che affronta la vita con timore: ha colto immediatamente l’occasione di trasferirsi in un club che gioca la Champions League, ricoprirà un ruolo in campo determinante nel calcio che proporrà di Di Francesco e proverà a dimostrare all’Europa di essere un esterno pronto per una big: «Le prime impressioni sono tutte positive, ma è un peccato che in questo momento sia infortunato. Poi c’è anche il problema della lingua che non parlo ancora. Non appena potrò unirmi al resto del gruppo sarà ancora più facile».





